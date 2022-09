Agnès en Georges 70 jaar getrouwd: “We hielden van verre reizen

Agnès Pintelon-Coene en Georges Van Haeverbeke hebben hun platina huwelijksjubileum gevierd. “Nu gaat het allemaal iets trager, maar we blijven van de kleine dingen in het leven genieten”, zegt Georges.

In een doodlopende straat, een zijtak van de Akkerstraat, huizen sinds geruime tijd in een mooie villa Agnès Pintelon-Coene en Georges Van Haeverbeke. Tien jaar geleden mochten we de toenmalige burgemeester Johan De Rycke en toenmalige schepenen Martine De Roo en Carine Janssens vergezellen om het koppel te feliciteren met zijn diamanten bruiloft.

Nu hebben ze er nog tien jaar bij gedaan en zijn ze zeventig jaar getrouwd. Deze keer waren het burgemeester Jos Sypré en de schepenen Claudio Saelens, Vicky Reynaert en Ruben Strobbe, die met de felicitaties van de gemeente aan de deur belden. Georges zag het levenslicht op 21 november 1928, terwijl Agnès voor het eerst van zich liet horen op 12 oktober 1930. “We hebben twee zonen: Johan en Peter”, vertelt Agnès. “Daarnaast hebben we vier kleinkinderen.”

“Ik ben inspecteur van financiën geweest”, valt Georges in. “Mijn vrouw zorgde voor het huishouden en de kroost.”

Tuinieren

Aan de villa van de jubilarissen sluit een prachtig onderhouden tuin aan. Het groen van deze tuin lijkt zich eindeloos uit te strekken en glijdt weg achter een partij bomen. “Tuinieren was een van mijn geliefkoosde hobby’s”, zegt jubilaris Georges, “maar nu laat ik het liever aan anderen over om alles op orde te houden. We houden allebei van de natuur en als jonge mensen hielden we ervan om verre reizen te ondernemen. Nu gaat het allemaal iets trager, maar we blijven van de kleine dingen in het leven genieten”, besluit Georges. (Reginald Braet)