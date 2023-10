Abel en Christine uit Olsene vieren gouden huwelijk

Naar aanleiding van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden de 72-jarige Abel Holvoet en Christine Rutten gehuldigd tijdens de receptie van het gemeentebestuur te Olsene.

Abel werd geboren te Petegem aan de Leie en Christine werd geboren te Oudenaarde. Ze leerden elkaar kennen in Asper tijdens het bal na de wielerwedstrijd. Ze trouwden op 06/07/1973. Het gouden echtpaar kreeg één kind en twee kleinkinderen. Het koppel woont nu in de Petegemstraat te Machelen. Abel was werkzaam bij het fietsenbedrijf De Groene Leeuw en Christine werkte in de naaiwinkel. Julien houdt zich vooral bezig met fietsten en Christine met naaien, koken en tuinieren.

(MV/foto MV)