70 jaar huwelijksgeluk voor Robert en Godelieve: “Ik zag Robert zijn mooie krullen en ik was meteen verkocht”

Robert Vierstraete en Godelieve Deprez kregen in Woon- en zorgcentrum Ceder a/d Leie het bezoek van burgemeester Alain Top, schepen Kathleen Duchi en raadslid Rosanne Mestdagh. Zij boden het koppel enkele geschenken aan naar aanleiding van hun platina huwelijksverjaardag.

Godelieve Deprez is geboren in de Gaversstraat in Harelbeke als jongste in een gezin van 3 kinderen: 2 dochters en een zoon. Tot haar veertiende ging Godelieve naar het Heilig Hart in de Marktstraat. Daarna ging ze als kindermeisje werken bij notaris Peers. Later kon ze aan de slag als naaister in het klakkenatelier Provost in Kortrijk en nog eens later werkte ze bij de RTT in het onderhoud tot hun tweede zoon werd geboren. “Ik bleef daarna thuis om het huishouden te doen.” Robert Vierstraete (97) is geboren in Brielen nabij Ieper, in Café de Rustplaats. “

Officieel is dit op 6 april 1925, maar volgens mij is het eigenlijk 7 april”, aldus Robert die de derde was in een gezin van 8 kinderen. Toen hij 7 was kwamen zijn ouders in Hulste wonen, waar ze een bakkerij begonnen. Robert liep school in Hulste tot hij 12 was en ging dan in de bakkerij werken. In 1945 vervulde hij zijn militaire dienst in Duitsland, waar hij onder andere de veestapel bij de boeren moest gaan tellen. Hij werkte tot zijn 60ste als chauffeur bij UDS Textiel en bij tegelbedrijf Carolith. Het platina koppel leerde elkaar kennen op bijeenkomsten van de KAJ. “Ik mocht van mijn moeder niet gaan dansen want dat was ‘doodzonde’. Dus ging ik naar de KAJ. “Ik zag Robert, zag zijn mooie krullen en ik was verkocht, het was liefde op het eerste zicht.”

Na 3 jaar verkering vroeg Robert zijn toekomstige schoonmoeder of hij haar dochter ten huwelijk mocht vragen en beloofde haar een koekebrood indien ze ‘ja’ antwoordde.

Godelieve en Robert trouwden voor de wet op 10 februari 1953 en op 11 februari 1953, om 9 uur in de grote kerk. “Er was sneeuw en ijzel, ik was een half uur te laat en had mijn trouwboek niet mee (lacht), maar we mochten trouwen”, aldus Robert. Intussen werd het gezin groter met 6 kinderen, 8 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen.