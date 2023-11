65 jaar huwelijksgeluk voor Willy Desmet en Yvette Soete uit Avelgem

Willy Desmet en Yvette Soete stapten op 18 oktober 1958 in het huwelijksbootje. Ze zijn dit jaar dus 65 jaar getrouwd.

Willy is geboren in Kaster op 30 januari 1928 en groeide er op in een gezin van vijf kinderen. Zijn vader Cyriel verdiende de kost als fabrieksarbeider-smid maar was daarnaast ook zelfstandig fietsenmaker. Moeder Marie zorgde voor de kroost.

Willy ging naar de lagere school in Kaster, waarna hij in het eerste middelbaar naar het college in Waregem trok. Hij vervolledigde zijn middelbaar als automecanicien in het VTI van Kortrijk.

Yvette is geboren in Woumen op 12 september 1936. Als jongste van een gezin van vijf groeide ze op in Woumen. Haar vader Maurice was varkensopkoper en beenhouwer tegelijk. Moeder Martha hielp in de beenhouwerij maar baatte tevens een café uit.

Yvette liep tot haar 14 jaar school bij de zusters in Woumen waarna ze afstudeerde in Brugge als kleuterleidster. Als jonge kleuterleidster deed ze heel wat interims overal in Vlaanderen, in 1957 en 1958 zorgde ze ook voor kinderen van militairen in Duitsland. Het koppel leerden elkaar kennen in Kaster. Op 18 oktober 1958 stapten ze in het huwelijksbootje in de kerk van Woumen. Daarna verhuisden ze naar de Driesstraat in Avelgem.

Tijdens hun huwelijk ging Willy aan de slag bij diverse autogarages als mecanicien-garagist, Yvette bleef thuis om het huishouden te doen. Na twee jaar huwelijk mochten ze dochter Christine verwelkomen, een geschenk voor het leven.

Willy bracht de laatste 20 jaar van zijn actieve loopbaan door bij plastics Deweer in Avelgem. Ondertussen is dochter Christine getrouwd met Erik. Zij hebben een zoon Tijl die op zijn beurt reeds gehuwd is met Ellen. Ze zijn trotse grootouders van zowel Tijl als van zijn kinderen Fleur en Linde.

Willy houdt zich nu nog bezig met het verzamelen van postzegels maar is tevens nog steeds een harde werker en dat op zijn 95 jaar. “Het geheim om zomaar eventjes 65 jaar samen te leven, ligt er in om veel toe te geven, zowel tijdens ups als downs met als leuze: samen uit samen thuis”, besluit Willy.

(ELD)