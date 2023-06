65 jaar huwelijksgeluk voor Lucien en Georgette

Lucien De Rycke en Georgette Devos kregen naar aanleiding van hun briljanten huwelijksjubileum schepen van Bevolking Stephanie Demeyer (Team Burgemeester) op bezoek in wzc De Weister in Aalbeke. Zij overhandigde hen een ruiker bloemen, een mandje met Kortrijkse delicatessen en een set linnen servetten van Verilin. Georgette Devos (84) is geboren op 6 november 1937 in Rollegem. Lucien De Rycke (85) is geboren op 21 april 1933 in Marke. Hun verhaal begon in het jaar 1955 met een uitstapje naar de cinema. Het was het begin van hun eigen romantisch verhaal. Drie jaar later op 3 mei 1958, stapten ze in het huwelijksbootje in Aalbeke. Het feest vond plaats in De Melkerij. De huwelijksreis was een daguitstap naar de wereldexpo in Brussel. De hele familie zakte mee af naar de hoofdstad. Hun huwelijksbootje vond een thuishaven in Aalbeke, waar ze hun hele leven bleven wonen. Het koppel kreeg 3 zonen: Dirk, Geert en Kurt. Samen met hun partners Martine, Caroline en Natascha schonken zij Georgette en Lucien zes kleinkinderen: Angelique, Jarno, Ashley, Margot, Joyce en Vic. Intussen zijn er zeven achterkleinkinderen: Axelle, Nora, Manon, Aron, Elena, Alexander en Nanoe, en er is er nog eentje onderweg. Het geheim voor hun langdurend huwelijk? “Elkaar graag zien, maar ook vergevingsgezind zijn en volhouden.” (Peter Van Herzeele/foto JVGK)