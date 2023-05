65 jaar huwelijksgeluk voor Jean en Claudie

Jean Saey en Claudie Flament werden naar aanleiding van hun briljanten huwelijksverjaardag ontvangen op het stadhuis door schepen van Bevolking Stephanie Demeyer (Team Burgemeester). Claudie Flament (87) is geboren in Tourcoing in Frankrijk op 14 juli 1935. Haar zus is overleden. Claudie houdt van bridge. Jean Saey (91) is geboren in Kortrijk op 22 juli 1931 als laatste in een gezin van drie kinderen. Hij liep school bij de Broeders Kortrijk, het Sint-Amandscollege Kortrijk en het jezuïetencollege in Godinne. Daarna trok Jean naar de Universiteit Leuven waar hij een opleiding handelsingenieur genoot en naar MBA Berkeley in Californië USA. Hij was zaakvoerder van Saey Staalhandel en Huishoudartikelen. Jean houdt van golf, bridge, het Parc St-Georges en Rotary. Het koppel leerde elkaar kennen tijdens een feestje bij vrienden in Kortrijk. Zij trouwden op 19 april 1958 in Tourcoing. Zij hebben drie kinderen: Stephan, Caroline die getrouwd is met J. F. Labrique en Bernard. Jean en Claudie zijn oma en opa van zeven kleinkinderen en bon-papa en bonne-maman van zeven achterkleinkinderen. Het geheim van hun lang huwelijk? “Mijn echtgenote zegt zijn vriendelijkheid en tederheid en ik zeg haar tederheid en haar inzet voor het opvoeden van onze kinderen”, aldus Jean. (Peter Van Herzeele/foto JVGK)