65 jaar huwelijksgeluk voor Gustaaf en Jeannine

Gustaaf Demeyere en Jeannine Dejans werden ontvangen in het stadhuis naar aanleiding van hun briljanten huwelijksverjaardag. Zij kregen namens het stadsbestuur enkele geschenken aangeboden. Jeannine Dejans (86) is geboren op 10 augustus 1937 in Bellegem. Ze is de oudste uit een gezin van vier kinderen. Ze werkte vanaf haar 14 jaar als naaister, daarna was ze verkoopster in een grootwarenhuis. Vroeger was Jeannine bestuurslid bij Amnesty International en ze was ook 40 jaar lang bestuurslid bij de August Vermeylenkring in Kortrijk.Gustaaf Demeyere (95) is geboren op 31 januari 1928 in Roeselare. Ook hij komt uit een gezin van vier kinderen. Daarvan is hij de tweede in de rij. Hij werkte vanaf zijn 17 jaar voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Tijdens zijn loopbaan was hij onder andere bestuurslid van de supportersfederatie van Club Brugge.Zij huwden in Harelbeke op 26 juli 1958 en hebben drie kinderen. (Peter Van Herzeele/foto LOO)