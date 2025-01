60 kaarsjes voor Rahice en Eric

Feest in de Vinkenlaan waar Eric Delmotte (82) en Rahice Pannecoucke (81) hun 60ste huwelijksverjaardag vierden. Een ontvangst in het gemeentehuis stond ook op het programma. Voor burgemeester Louis Vanderbeken was het de eerste huldiging die hij in het gemeentehuis mocht leiden. De jubilarissen leerden elkaar kennen in Harelbeke. Zij woonden eerst enkele jaren in de Harelbekestraat in Deerlijk en verhuisden daarna naar de Vinkenlaan. Daar, hoe kan het ook anders, zorgen zij voor drie vinken. Eric werkte onder meer 22 jaar in het textielbedrijf Movelta. Hij voetbalde vele jaren bij Desselgem. Rahice gaat er prat op dat zij goed kan koken. (MVD/foto MVD)