60 jaar huwelijksgeluk bij Joseph en Magda

Naar aanleiding van hun diamanten huwelijksjubileum mochten Joseph Deprez en Magda Deprez naar het stadhuis waar schepen van Bevolking Stephanie Demeyer hen welkom heette.

Magda Deprez (81) is geboren op 1 oktober 1941 in Heule, net als haar tweelingzus Lena die overleed in 2007. Magda was naaister tot aan de geboorte van haar eerste kindje. Ze is ook actief bij de Seniorenbond. Joseph Deprez (89) is geboren op 12 november 1933 in Lendelede als tweede van drie kinderen. Joseph trok naar de vakschool in Izegem om schoenmaker te worden. Hij werkte daarna 42 jaar als wever en chauffeur. Hij houdt van tuinvogels en vinken en vinkenzettingen. Het diamanten koppel leerde elkaar kennen in een danszaal in Lendelede. Ze trouwden op 1 december 1962 in de kerk van Sinte-Katherine. Het koppel kreeg drie kinderen: Katrien, Pascal en Kristof. Intussen zijn er vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. (PVH/foto JVGK)