60 huwelijkskaarsen voor Christine en Edy

Christine Bossuyt is geboren in Desselgem op 29 oktober 1938 als middelste van drie kinderen. Zij volgde lagere school in Harelbeke en ging op haar 14de werken als dienstmeisje in een schoenwinkel in Deerlijk. Later was ze gerante in Café De Gilde in Aalbeke.

Christine houdt van koken, bakken, breien en haken. Ze volgde ook enkele jaren yoga. Edy Douchi is thuis geboren in Rekkem op 20 juni 1939 als derde van drie zonen. Hij volgde de lagere school in Moeskroen en was Ardeens jager in Siegen Duitsland. Edy werkte tien jaar als wever bij Louis Depoortere en daarna bij Decoene Construct. In 1995 ging hij met pensioen bij Houtfirma Lefevere in Stasegem. Edy was 25 jaar vrijwillige brandweerman in Aalbeke en houdt van wandelen. Christine en Edy ontmoetten elkaar toevallig in café De Luxembourg in Moeskroen en later werd afgesproken in Café Astrid waar Christine werkte. Zij trouwden op 25 mei 1963 in de St-Maartenskerk in Kortrijk. Het koppel kreeg vier kinderen, Patrick, getrouwd met Marika Soreyn, Filip, getrouwd met Carla Bossuyt, Caroline, die jammer genoeg verleed in 2021 en Laurent, getrouwd met Isabel Louvaert. Intussen zijn er zes kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Het geheim van hun huwelijksleven? “Elkaars hobby’s en vrijheid respecteren, en regelmatig water bij de wijn doen.” (Peter Van Herzeele)