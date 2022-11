55 koppels vierden samen in stijl hun gouden bruiloft

55 koppels die huwden in 1972 werden door het gemeentebestuur van Middelkerke uitgenodigd om samen hun gouden bruiloft te vieren. Voor de tweede keer vond deze feestavond plaats in de stijlvolle setting van het Champagneweekend.

Deze feestavond bestond uit meer dan eten en dansen. “Bij de uitnodiging vroegen we de koppels om hun originele trouwfoto’s uit 1972 in te sturen. Die verwerkten we in een mooie presentatie die tijdens de avond doorlopend werd vertoond”, glimlacht verantwoordelijke Sandra Bulcke. “Op de tafels legden we ook wist-je-datjes uit 1972. Dat waren ideale ijsbrekers voor tafelgenoten die elkaar niet kenden.”

Aan de fotobooth was het soms even aanschuiven. “Onze avond was echt goedgevuld”, zegt oud-politieman Hubert Coutteau, die er samen met zijn vrouw Liliane poseert voor een mooi portret. “Het eten was lekker, de sfeer was perfect, we zagen enkele oude bekenden en konden gezellig bijbabbelen. Het concept slaat dus aan en wordt volgend jaar zeker voortgezet. “Absoluut”, zegt Sandra. “Wie in 1973 trouwde, krijgt rond eind september 2023 een uitnodiging in de bus”.

(PG/foto LC)