50 jaar huwelijksgeluk voor Willy en Rita

Willy Debosschere en Rita Vanryckeghem werden naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum ontvangen op het stadhuis door een delegatie van het stadsbestuur. Zij kregen namens de stad enkele geschenken aangeboden. Rita Vanryckeghem (71) is geboren op 27 december 1951 in Lendelede, als derde in een gezin van vijf kinderen. Zij ging er naar het lager en de naaischool. Rita werkte vanaf haar 14 jaar in de spinnerij en hielp later mee met haar echtgenoot in de bakkerij. Later werkte ze nog op verscheidene plaatsen. Rita houdt van naaien, lezen, wandelen en reizen. Willy Debosschere (70) is geboren op 30 maart 1952 in Kuurne als oudste in een gezin van vijf kinderen. Willy ging naar de lagere school in Sint-Pieter Kuurne en de Centrumschool. Hij werkte vanaf zijn 14 jaar op leercontract bij Dujardin in Kortrijk, vervolgens bij Boeckaert in de weverij en daarna bij Mewaf. Hij schoolde zich dan om als bakker en opende 15 jaar bakkerij Willy. Daarna werkte hij bij Unilin en Vandemoortele. Zijn hobby’s zijn keyboard spelen, muziek beluisteren, bakken en reizen. Het koppel leerde elkaar kennen in dancing Vanwonterghem in Kuurne. “Het was geen liefde op het eerste zicht, dat kwam pas op de trouw van mijn zus, waar Willy ook was en van het een kwam het ander”, vertelt Rita. Zij trouwden in Bavikhove op 2 maart 1973 en kregen 3 kinderen: Kathy, Kris en Nele. (Peter Van Herzeele/foto LOO)