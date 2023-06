50 jaar huwelijksgeluk voor Rik en Christa

Rik Dendooven (73) en Christa Dieryckxvisschers (72) werden naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum ontvangen op het stadhuis door een delegatie van het stadsbestuur. Die overhandigde hen enkele geschenken en een aandenken. Christa Dieryckxvisschers is geboren op 6 juni 1951 in Kortrijk, als jongste in een gezin van vier kinderen. Zij werkte vanaf haar 19 jaar: eerst in de textielbranche en daarna was zij ook zelfstandig winkelier. Christa houdt van koken voor de kinderen en kleinkinderen en kijken naar tv-series. Rik Dendooven is geboren op 15 april 1950 in Ingooigem, als derde in een gezin van zes kinderen. Rik werkte vanaf zijn 17 jaar: eerst in de textielsector bij Devos-Caby in Deerlijk, daarna bij Marc Hellyn in Deerlijk. Daarna werd hij zelfstandig winkelier. Hij vervulde zijn militaire dienstplicht in Tervuren als barman bij de onderofficieren. Zijn grootste hobby is rommelmarkten afschuimen. De jubilarissen trouwden in Harelbeke op 25 mei 1973 en hebben één kind. (Peter Van Herzeele)