50 jaar huwelijksgeluk voor Ivan en Jeannette

Zondag 23 juni vierden Ivan Stevens en Jeannette Declercq uit de Verbindingsweg in Hertsberge hun gouden huwelijksverjaardag in Pur sang in Oostkamp. Ivan werd geboren op 17 maart 1948 in Beernem en werkte eerst bij Bekaert in Aalter en later als onderhoudsmedewerker in het VTI van Brugge. Jeannette zag het levenslicht op 15 maart 1953 in Beernem en werkte als bankbediende bij de Bank van Roeselare en later bij KBC. Ivan vult nu zijn vrije tijd met zijn vinken en met petanque, maar vroeger was hij heel sportief. Hij speelde voetbal tot zijn 41 jaar, was samen met zijn echtgenote lid van de Beernemse wandelclub en was lid van de Herteschutters. Jeannette houdt zich nu bezig met haar bloementuin, wandelen en fietsen. Hun huwelijk werd op 6 juli 1973 voltrokken in Beernem. Op hun huwelijksreis naar Mallorca speelde Ivan zijn trouwring kwijt in zee. Het gouden koppel kreeg drie kinderen. Charlotte en Bart Geens, Benoit (+), Matthias en Sarah De Raedt. Ze zijn de opa en oma van Aäron, liza, Floris, Jolan, Milo en August. (GST/foto GST)