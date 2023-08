50 jaar huwelijksgeluk voor Godelieve en Freddy

Freddy Mahieu en Godelieve Meurisse werden naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum ontvangen op het stadhuis. Schepenen Francis Pattyn (CD&V) en Kathleen Duchi (CD&V) overhandigden hen enkele geschenken. Godelieve Meurisse (68) is geboren op 6 juli 1955 in Kuurne als jongste uit een gezin van vijf kinderen. Zij werkte vanaf haar 14 jaar: eerst bij Byttebier in Beveren-Leie en daarna werd Godelieve onthaalmoeder. Vervolgens werkte ze in bijberoep bij de Streekkrant. Godelieve houdt van wandelen, fietsen, kaarten en gaan eten. Freddy Mahieu (71) is geboren op 3 augustus 1952 in Wervik, als derde in een gezin van vijf kinderen. Hij werkte vanaf zijn 14 jaar: eerst bij Plastibert in Bavikhove, daarna bij Leievoeders in Zulte en vervolgens als vertegenwoordiger bij Chemsearch in Grimbergen. Tenslotte heeft hij bij Lano gewerkt. Freddy vervulde zijn militaire dienstplicht in Lissewege. Zijn hobby’s zijn fietsen, wandelen, kaarten en gaan eten. “Ja, we hebben dezelfde hobby’s (lacht)”, aldus Freddy. Het koppel trouwde in Bavikhove op 13 juli 1973. Ze hebben twee kinderen. (Peter Van Herzeele/foto LOO)