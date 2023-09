50 jaar huwelijksgeluk voor Frans en Marina uit Harelbeke

Burgemeester Alain Top en schepen Lynn Callewaert brachten een bezoekje thuis bij Frans Verschelde (72) en Marina Bovyn (71). Dit naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum. Marina is geboren op 27 december 1951 in Kaprijke. Ze ging werken vanaf haar 21 jaar in de materniteit van de Sint-Jozefskliniek in Izegem tot ze de zorg voor de kinderen en haar schoonmoeder op zich nam. Ze houdt van fietsen, zwemmen, turnen, wandelen met de hond, Spaanse les volgen en reizen.

Frans is geboren op 22 december 1950 in Hulste. Hij werkte vanaf zijn 22 jaarinde Sint-Jozefskliniek in Izegem op het operatiekwartier. Frans vervulde zijn militaire dienst in het hospitaal in Brussel. ijn hobby’s zijn tuinieren en recreatief fietsen. Ze trouwden in Brugge op 14 september 1973. Marina en Frans (zeg Cis) zijn de trotse ouders van Bieke, Nele en Sien, die in Londen woont. (PVH/foto LOO)