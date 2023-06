Woensdag 14 juni waren José Dewaele en Francine Algoet 50 jaar gehuwd. Dit werd zondag al gevierd in aanwezigheid van schepenen Spincemaille en Degezelle die het feest een officieel tintje gaven. José werd in Zwevegem geboren op 31 augustus 1950 en Francine in Vichte op 28 mei 1954. Hij is zelfstandige en heeft een winkel in Otegem. Zij was vroeger bobijnster in de textielsector. De jubilarissen, die in de Zwevegemstraat in Otegem wonen, hebben één zoon, Tom. (GJZ/foto GJZ)