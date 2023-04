50 jaar grote liefde voor Ronny en Christine uit Menen

Zaterdag 25 maart was een feestmoment voor Ronny Gaston Cardon en zijn vrouw Christine Noëlla Rose. De gelegenheid was hun gouden bruiloft.

Burgervader Eddy Lust ontving de twee tortelduifjes in het Applauws te Lauwe voor de nodige felicitaties en geschenken zoals bloemen, een gegraveerde vaas, aankoopbonnen en een diploma van onze koning.

Ronny werd geboren te Kortrijk op 8 januari 1952 en Christine te Menen op 17 april 1953. Beiden stapten in het huwelijksbootje te Lauwe op 16 maart 1973 en sinds 1979 wonen ze in de Dronckaartstraat te Lauwe. Ronny werkte van 1968 tot aan zijn brugpension in 2007 als metaalbewerker en Freezer bij NV Vandewiele in Marke. Zijn hobby’s zijn onder andere zwemmen, fietsen maar vooral de autosport en zijn oldtimers.

Christine was stikster bij Verrue te Marke. Daarna bij Begetex te Lauwe en tenslotte bij Blouse-Belle-Lucie France tot haar loopbaanonderbreking. Daarna nam ze fulltime de taak als huisvrouw op zich. Haar hobby’s zijn vooral zwemmen, dansen, fietsen, naaien en gezellig met haar man met de caravan naar zee gaan. Ze hebben twee kinderen : Manja en Heidi. Zij gaven hen vier mooie kleinkinderen : Mathis, Jarne, Arcan en Len.

Dansen met dat rostje

Als leuke anekdote mogen we verklappen dat het koppel elkaar leerde kennen toen Ronny in september 1969 op het bal van Cornelis in Aalbeke gewed had voor een rondje bier dat hij ‘eens zou gaan dansen met dat rostje’. “En nu, bijna 54 jaar later, dans ik er nog steeds mee”, lacht Ronny.

(NVM)