50 huwelijkskaarsjes voor Rudy en Lutgarde uit Deerlijk

Feest in het Astridpad. Rudy Maes (71) en Lutgarde Messiaen (69) vierden hun 50ste huwelijksverjaardag. Beiden werden in Kortrijk geboren en leerden elkaar kennen in een café aan het station van die stad. Na hun huwelijk woonden zij eerst bij de ouders van Lutgarde, daarna in Kuurne en nu al 35 jaar in Deerlijk. Hun gezin telt vijf kinderen, dertien kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. In het gemeentehuis wenste burgemeester Louis Vanderbeken de jubilarissen het beste toe. Hij vertelde ook dat zij harde werkers waren. Rudy onderhoudt het kapelletje van de Koningswijk en is nationaal voorzitter van de Koninklijke Vereniging der Dragers van Eretekens en Medailles van België. Hij is zelf houder van 45 eretekens, waaronder enkele buitenlandse. (MVD/foto MVD)