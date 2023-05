50 huwelijkskaarsen voor Jan en Carine

Naar aanleiding van hun 50-jarig huwelijksjubileum werden Jan Allegaert en Carine Debrabandere ontvangen op het stadhuis door een delegatie van het stadsbestuur. Zij kregen enkele geschenken aangeboden.

Carine Debrabandere (69) is geboren op 8 juli 1953 in Kortrijk als jongste uit een gezin van drie kinderen. Carine volgde de kleuterklassen en haar eerste leerjaar in de Mariaschool in de Tuinstraat. Daarna ging ze naar de RMS, waar ze het lager en één jaar middelbaar volgde. Daarna trok ze voor 5 jaar naar de coiffeurschool in Kortrijk. In 1971 startte Carine als zelfstandig haarkapster in het huis van haar ouders en had daarna 5 jaar een kapsalon in de Gentstraat. Carine werkte 32 jaar als zelfstandig haarkapster. Ze houdt van reizen, fietsen en wandelen. Jan Allegaert (69) is geboren op 27 juli 1952 in Kortrijk als derde van vier kinderen. Jan ging naar de lagere school in de Centrumschool en volgde metaal in het middelbaar in VTI Kortrijk. Hij werkte vanaf zijn 17 jaar. Eerst als glasplaatser bij Mirorlux–Glorieux en daarna bij Deneckere en Constructglas. Zijn hobby’s zijn fietsen en reizen. Het koppel woonde niet ver van elkaar en zag elkaar elke dag. De vonk sloeg over toen ze 16 waren. Ze gingen soms naar het Parochiaal Centrum of de Veracruz of het Lindenhof in Deerlijk. Ze trouwden op 18 mei in de Sint-Salvatorkerk. Het gezin werd gezegend met zoon Jochen, die hen samen met zijn vrouw Nathalie kleindochter Pauline schonk. Leuk detail: zowel Jochen als Nathalie en zelfs Pauline studeerden toerisme. (Peter Van Herzeele/foto LOO)