50 gouden huwelijkskaarsjes voor Jean-Pierre en Ludwine

Jean-Pierre Deprez en Ludwine Vandenbroucke werden naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum ontvangen op het stadhuis door burgemeester Alain Top (Vooruit) en schepen Kathleen Duchi (CD&V).

Ludwine (70) is geboren op 26 augustus 1953 in Kortrijk. Ze komt uit een gezin van drie kinderen. Daarvan is zij de tweede in rij. Zij werkte vanaf haar 18 jaar. Eerst als snijdster in de confectie en daarna ging ze poetsen. Ludwine houdt van naaien, breien, knutselen, wandelen aan zee en fietsen. Jean-Pierre (74) is geboren in Kortrijk op 26 februari 1949 als tweede in een gezin van 3 kinderen. Hij werkte vanaf zijn 14 jaar als metser. Jean-Pierre vervulde zijn militaire dienstplicht in Duitsland. Zijn hobby’s zijn tuinieren, wandelen aan zee en fietsen. Jean-Pierre en Ludwine trouwden in Harelbeke op 29 juni 1973 en hebben twee kinderen. (Peter Van Herzeele/foto LOO)