Huurprijzen in Zuid-West-Vlaanderen in twee jaar tijd met 20 procent gestegen

Uit de huurbarometer van makelaarsfederatie CIB blijkt dat de huurprijzen in Vlaanderen met 4,7 procent stegen in vergelijking met 2021. In Zuid-West-Vlaanderen is dat nog een stuk hoger: de huurprijzen stegen met 10 procent. Ga je twee jaar terug, dan betaalde je in de regio 20 procent minder huur dan nu.

Net als in 2020 en 2021 voerde W13 in 2022 een steekproef uit waarbij in één week alle beschikbare huurpanden op een grote immobiliënsite werden opgelijst. Dat waren er 420 in de 14 gemeenten van de W13. Daarbij ging er aandacht naar enerzijds de prijs en anderzijds de EPC-waarde van elke huurwoning.

Uit de analyse van de cijfers blijkt dat de gemiddelde huurprijs voor een woning in de regio momenteel € 830,98 bedraagt. In vergelijking met de steekproef begin 2022 is de gemiddelde huurprijs € 78,07 gestegen, of ruim 10 procent (de gemiddelde huurprijs bedroeg toen € 752,91). Het verschil met de cijfers ui 2021 is enorm: de gemiddelde huurprijs was toen 691,50 euro. Conclusie: in twee jaar tijd is de gemiddelde huurprijs met liefst 20 procent gestegen.

Moeilijkheden voor Regionale Woonclub

Slechts één woning uit de steekproef heeft een huurprijs van minder dan € 500 per maand. Het gaat om een flat met één slaapkamer die EPC-waarde D heeft. Wie een huurbudget van € 550 per maand heeft, kan volgens de steekproef uit slechts vijf woningen (of 1,19 procent van het totaal aantal huurwoningen) kiezen. In 2022 waren dit nog 19 woningen en in 2021 zelfs 34.

De alweer fel gestegen huurprijzen maken het de Regionale Woonclub van W13 almaar moeilijker. In 2022, bijvoorbeeld, bedroeg het gemiddelde gezinsinkomen van een bezoeker € 1.570 per maand. Aangezien je volgens de regels maximum één derde van je netto-inkomen aan de huur mag besteden, is dat voor hen € 523 per maand. Daarmee kunnen zij zoals gezegd één woning huren.

Philippe De Coene, voorzitter van W13, wijst erop dat de Woonclub jaarlijks toch heel wat personen in Zuid-West-Vlaanderen aan een geschikte en kwalitatieve huurwoning helpt. “We beschikken over een heel actief team: in 2022 behandelden de drie Woonclubmedewerkers 592 dossiers en 241 gezinnen vonden via hen een huurwoning. Sinds de opstart in 2018 tot eind 2022 vonden trouwens al 1.000 gezinnen een huurwoning met de hulp van de Woonclub.”

EPC-waarde

Van de 420 woningen zijn er 82 waarbij de EPC-waarde niet of op een onduidelijke manier wordt vermeld. Dat is bijna 20 procent. Tachtig woningen hebben een EPC-waarde van D, E of F. Opvallend hierbij is dat de gemiddelde huurprijs voor een woning met EPC-waarde F hoger is dan die van EPC-waarde E: € 774,65 per maand in vergelijking met € 773 per maand. Positief is dan weer dat 204 woningen een EPC-waarde van A (80 woningen) en B (124 woningen) hebben. Voor een woning met EPC-waarde B betaal je gemiddeld 804 euro, voor een woning met EPC-waarde A is dat € 889.

Cijfers per soort woning: De meeste huurwoningen hebben een maandelijkse huurprijs tussen € 700 en € 900 per maand. Twee op de drie woningen hebben een huurprijs van € 750 of meer. Voor 60 van de 420 woningen moet je een huurprijs van minstens € 1.000 per maand betalen.- In de steekproef zijn twee serviceflats opgenomen. De gemiddelde huurprijs bedraagt € 1.050.- De gemiddelde huurprijs van een studio (zes in de steekproef) bedraagt € 866,67 pet maand.- Het gros van de huurwoningen in de steekproef zijn appartementen: 289. De gemiddelde huurprijs bedraagt € 806,22. De meeste appartementen staan te huur in de prijsklasse € 700 – € 749 per maand.- De gemiddelde huurprijs van een huis (in de steekproef werden er 123 opgenomen) is € 883,85 per maand. De meeste huizen staan te huur in de prijsklasse € 850 – € 900 per maand.

Meer dan € 900 per maand in Kortrijk

Tot slot vergeleek W13 de huurprijzen per gemeente. In elk gemeente in Zuid-West-Vlaanderen stijgt die prijs, behalve in Wervik en Harelbeke: in Wervik daalt de gemiddelde huurprijs van € 699 (totaal vijf woningen) naar € 697 (totaal acht woningen); in Harelbeke daalt de gemiddelde huurprijs van € 792 (36 woningen) naar € 750 (totaal 35 woningen).

In Avelgem stijgt de gemiddelde huurprijs exponentieel: van € 570 in 2022 naar € 1.132 dit jaar, al is de vergelijking moeilijk te maken: in de steekproef in 2022 ging het om drie woningen, nu om 16. In Kortrijk gaat de gemiddelde huurprijs van € 766,45 per maand in 2022 (totaal 131 woningen) naar € 903 per maand (totaal 140 woningen). Ook in Kuurne (+ € 145) is er een stijging van meer dan € 100: van € 685 gaat het naar € 830.

De gemiddelde huurprijs in de andere gemeenten: – Anzegem € 858 (€ 801 in 2022) – Deerlijk € 830 (€ 733 in 2022) – Menen € 781 (€ 688 in 2022) –Waregem € 825 (€ 778 in 2022) – Wevelgem € 761 (€ 679 in 2022) – Zwevegem € 798 (€ 723 in 2022)

In de steekproef in 2022 werden geen huurwoningen uit Lendelede, Spiere-Helkijn en Wielsbeke opgenomen. Dit jaar was dat wel zo. De gemiddelde huurprijs in Lendelede is € 776 (totaal zeven woningen), in Spiere-Helkijn € 775 (totaal twee woningen) en in Wielsbeke € 898 (totaal 13 woningen).