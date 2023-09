Huurgeschil in Oostende loopt uit de hand: volledige huisraad op straat gezet

Afgelopen zaterdagavond stelde de politie van Oostende een opvallend geval van sluikstorten vast. Er bleek namelijk een volledige inboedel van een woonst op straat te staan.

Het waren buurtbewoners die in de Sint-Catharinapolderstraat, in de wijk Westerkwartier, die melding maakten van sluikstorten, waarop de politie ter plaatse kwam voor de nodige vaststellingen. Iemand had namelijk de volledige huisraad — waaronder stoelen, een bed en koelkast — van een appartement op straat gezet. Ook de doorgang op het voetpad was versperd. De eigenaar van de goederen, de huurder van het appartement en de verhuurder worden door de politie geïdentificeerd. Mogelijk kadert het sluikstorten in een huurgeschil.

© GF

Het aandeel van beide partijen in het voorval wordt verder onderzocht, alsook de eventuele betrokkenheid van andere personen. De wijkpolitie neemt het onderzoek verder op zich. De sluikstorter riskeert een GAS-boete die kan oplopen tot maximaal 350 euro. De stadsdiensten zijn ingelicht en staan in voor de opruiming. De overtreder zal ook opdraaien voor de opruimkosten. (MM)