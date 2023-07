Huurders laten ware ravage achter in villa van Joost in Waregem: “Het is erger dan de familie Flodder”

De huurders van een villa in de Zavelberg hebben een ware ravage achtergelaten voor hun onfortuinlijke huisbaas Joost Decraene. De deurwaarder zette hen uit het huis omdat ze al ruim een halfjaar geen huur betaalden. “Het is erger dan de familie Flodder”, zegt Joost. “Alles is volgestouwd met rommel, overal liggen hondendrollen en alles zal opnieuw geschilderd moeten worden.”

Bij het binnengaan van de villa slaat de geur je meteen in het gezicht. “Ze hadden een stuk of acht honden”, vertelt Joost. “Er zaten grote beesten tussen, een heeft nog een konijn van de buren helemaal aan flarden gereten. De ramen en deuren zitten vol krassen van de honden en overal liggen uitwerpselen. Ook de tuin zal ik volledig moeten heraanleggen.”

Joost bouwde de villa in de Zavelberg bijna helemaal zelf. “Eind jaren ’80 heb ik hier drie huizen gebouwd en nu verhuur ik die”, gaat Joost verder. “Zo’n twee jaar geleden ging ik via een advertentie op zoek naar nieuwe huurders voor deze woning. In het begin woonden ze hier met de hele familie, grootouders, ouders, kinderen en nog wat tantes en nonkels. Dat was geen probleem, boven zijn vijf slaapkamers en het is groot genoeg.”

Misbruik

“Ik was waarschijnlijk te goedgelovig. Ik vertrouwde hen, maar ze hebben misbruik van mij gemaakt. Eind vorig jaar werden alle kinderen weggehaald bij hun moeder en ze maakten mij wijs dat dat was omdat het huis te klein was. Ik heb de grootouders daarom laten verhuizen naar een andere woning van mij in Vichte en heb zelfs nog mijn beklag gedaan bij Kind en Gezin om hen te verdedigen.”

“We zijn alles aan het sorteren, ik ga hier nog containers met afval vullen”

“Eens de grootouders verhuisd waren, namen hun dochter en haar vriend het huurcontract over. Sinds Nieuwjaar heb ik geen cent huur meer ontvangen. Ze hebben zelfs geen waarborg betaald. Na een lange procedure bij de vrederechter kwam gisteren de deurwaarder om hen uit huis te zetten. Die veranderde de sloten, maar nam enkel de meubels en wat apparaten mee. Al de andere rommel, daar moet ik mijn plan mee trekken.”

De garage was tot het plafond volgestouwd met dozen. © JF

“De garage kon niet eens open, die is zes op vier meter groot en was tot het plafond volgestouwd met dozen. Boven was nog een kamer waar de rommel wel anderhalve meter hoog stond. Deuren zijn kapot gestampt, het behangpapier hangt van de muur en in bijna elke kamer zijn er namen of tekstjes op de muur gekleefd. Die krijg ik er niet af, alles zal ik moeten overschilderen.”

Alles zelf opruimen

“Ik schat dat ik minstens zes weken werk zal hebben om alles terug op orde te krijgen. Daar moet ik helemaal zelf voor opdraaien. In principe kan ik de kosten natuurlijk verhalen op de huurders, maar ik heb geen enkele hoop om ooit mijn geld te zien. Ik heb al om hulp gevraagd bij het OCMW, maar kreeg geen respons. Een paar helpende handen om te helpen opruimen, zouden al veel zijn. Nu heb ik een vriendin die haar vakantie gebruikt om te komen helpen. We zijn alles aan het sorteren, ik ga hier nog containers met afval vullen. Huurders die het zo achterlaten, die zouden gerechtelijk vervolgd moeten worden en al zeker geen voorrang krijgen voor een sociale woning.” (JF)