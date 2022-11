Huurder en mantelzorger halen uit naar Sociaal Verhuurkantoor: Al acht maanden zonder kookplaat

Bewoners van de flats op de Zeedijk in Mariakerke trekken aan de alarmbel over de toestand van hun huurwoningen. “Het Sociaal Verhuurkantoor doet te weinig”, zeggen ze. De boosheid is groot.

Boudewijn Bauwens (73) is sinds vier jaar huurder van een flat in een gebouw uit de jaren ‘90 waar ooit een soort seniorenwoningen waren, maar waarvan de verhuring sinds enkele jaren gebeurt door het SVK. “Hij heeft me ooit geholpen toen ik dakloos was, en ik doe nu iets terug als mantelzorger”, zegt Dirk Helderweirt.

Over de toestand van de flat zijn ze niet te spreken. “De ramen sluiten niet, het balkon is onveilig, de kookplaat werkt niet, en de elektriciteitsleidingen hangen aaneen met kleefband.”

Niet ernstig genoeg

Een onafhankelijk rapport spreekt over ‘gebreken die een ernstig veiligheids- en/of gezondheidsrisico inhouden, waardoor het in aanmerking komt voor ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring’. In een brief wordt aan de bewoners melding gemaakt dat ze helaas niet in aanmerking komen om op basis daarvan met voorrang naar een andere woning te verhuizen. Daarvoor is de toestand nog niet ernstig genoeg. “Wat mij vooral stoort, is dat het Sociaal Verhuurkantoor niet beweegt, geen verantwoordelijkheid neemt, de zaak niet oplost voor de zwakkeren in de samenleving.” Het zit Dirk hoog.

“Ik kook al acht maanden voor Boudewijn en breng hem elke dag eten. Onhoudbaar”

Boudewijn moet het al sinds eind maart stellen zonder kookplaat. “We hebben het gemeld, maar ze laten ons doodleuk weten dat het ontstaan is door wangebruik en dus ten onze laste is. Het zijn leugens, want ik ben zijn mantelzorger en kuis elke week zijn appartement”, zegt Dirk, terwijl hij de kookplaat toont waaraan uiterlijk niets mankeert, maar die wel niet werkt. “Ik kook dus al acht maanden voor Boudewijn en breng elke dag zijn eten. Dit is geen houdbare situatie, en het SVK staat erbij en kijkt ernaar.”

“Toen ik hier kwam wonen, beloofde het SVK dat er een nieuwe vloer zou komen. Die is er nog altijd niet. Ook mijn ramen zijn defect en op het terras is het niet veilig”, zegt Boudewijn. “Ze hebben de mogelijkheid om voor een oplossing te zorgen, maar doen het niet. Het is onwil, denk ik.” Hij geeft wel toe dat er een oplossing werd aangeboden: “Maar ik weiger te verhuizen naar een studio waar ik evenveel zal betalen. Ik wil een goede flat.”

Vochtprobleem

Ook buur Bertrand Bernard (26) is boos: “Ik woon hier al zeven jaar en heb al die tijd vochtproblemen in mijn flat. Het water komt via het terras binnen en ik moest zelfs in mijn living slapen. Ik heb zelf droogblazers gezet, herstellingen gedaan en om een oplossing gevraagd. Ik heb al twee keer een rechtszaak aangespannen, maar het haalt allemaal niets uit. Het resultaat is dat ik binnenkort voor dezelfde prijs zal huren op de private markt. Maar zelfs dan nog laat het SVK zich van zijn harde kant zien. Ik moet een volledige opzeg betalen, ondanks mijn vraag om de zaak te regelen. Zijn aanpak is niet erg sociaal.”