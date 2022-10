Humor en ernst in ‘De tante van Charly’ van ’t Plezant Kliekske uit Zwevezele

Toneelkring ’t Plezant Kliekske speelt weer toneel. Ze brengen het komische stuk ‘De tante van Charly’. De première vindt plaats op vrijdag 11 november. Daarop volgen nog vier speelavonden.

De negen spelers van ’t Plezant Kliekske zijn volop in de weer om hun komende toneelstuk voor te bereiden. De voorstellingen vinden plaats in het Cultureel Centrum De Wissel in Zwevezele. De regie is in handen van Tom Talloen. “Wij zijn alvast heel verheugd dat wij opnieuw toneel kunnen spelen”, vertelt Ilse Van Hessche die voorzitter is van de toneelkring.

Moderne n trendy

“Dit jaar brengen wij het stuk De Tante van Charly. Het is een klassiek stuk vol humor en dit aangevuld met bittere ernst. De auteur van het stuk is Thomas Brandon en het stuk werd bewerkt tot een moderne versie door onze regisseur Tom Talloen. Het decor krijgt een totaal nieuwe look. Ook hier kozen wij voor een vernieuwd, modern en trendy geheel. Wat het juist zal worden, is voorlopig nog een verrassing.”

De toneelkring telt vijf bestuursleden: Annie Fockaert, Kelly Laleman, Wilfried Tack, Thierry Vermandere en Ilse Van Hessche. De negen spelers die weldra op de planken staan, zijn niet aan hun proefstuk toe. Van plankenvrees is er al lang geen sprake meer.

Ervaren spelers

“Onze spelers zijn heel gedreven en weten wat het is om toneel te spelen. Iedere speler heeft zijn ervaring. Speler Bob Debrouwere is na zes jaar terug. Het toneel spelen is hij alvast niet verleerd. Naast de spelers krijgen wij hulp van tal van vrijwillige helpers die elk hun eigen taak vervullen. Het werk achter de schermen is van even groot belang. Voor het licht en geluid hebben wij een nieuwe persoon gevonden. Marc Backx neemt de taak als technicus op zijn schouders.”

In De tante van Charly maken we kennis met Rogier en zijn beste vriend Charly. Door een rekenfoutje van Rogiers vader zit Rogier in slechte papieren. Wanneer de twee vrienden hun toekomstige schoonvader moeten overtuigen van hun rijke afkomst, bedenken ze een wel zeer gedurfd en gewaagd plan.

Want de steenrijke tante van Charly, met de naam Donna Lucia d’Alvadorez komt onverwachts op bezoek en dit rechtstreeks vanuit Brazilië. Het verhaal kent rare wendingen, vol spanning en humor. (NS)

Op vrijdagen 11 en 18 en zaterdagen 12 en 19 november om 20 uur en op zondag 13 november om 18 uur. Info en tickets: www.plezantkliekske.be.