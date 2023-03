Hulste For Life schenkt 8.500 euro aan goede doelen

Hulste For Life organiseerde in december 2022 ‘De Warmste Wandeling’ in samenwerking met Lizzywalks van Melissa Nuyttens. Maar liefst 542 deelnemers hebben die dag gewandeld ten voordele van twee goede doelen.

“Mede door de vele en grote steun werd dit initiatief een succes. We zijn dan ook verheugd dat we met dit project een mooi bedrag kunnen schenken aan ‘Make-A-Wish’ en ‘Het Ventiel’. Zij krijgen elk 4.250 euro ”, zegt Wim Dierick van Hulste For Life. Op de foto herkennen we Michiel Bonte, Pieter Platteau, Antoon Baert, Briek Verhulst, Melissa Nuyttens van Lizzywalks, Wim Dierick, Martine Verlynde, Stephan, Marleen Verschuere, Tom Vanhoutte en Andy Rapsaet. (PVH/foto LO)