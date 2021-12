Hulpgroep Ardennen trekt voor derde keer naar Trooz: “Dit keer naar de wijk La Brouck”

Half juli 2021 werd het zuiden van ons land door hevige regenval getroffen, waardoor de paradijselijke Ardennen getransformeerd werden in een waar rampgebied. Meteen kwam een nooit geziene hulpactie tot stand, maar die blijkt nu nog steeds onvoldoende, zeker met de winter voor de deur.

Het leed waarmee heel wat bewoners in de Ardennen te maken hebben, is nog altijd overduidelijk aanwezig. Om die reden besloten Sabine Van Overbeke en haar vriendengroep om de handen uit de mouwen te steken om de noden van de bewoners zoveel mogelijk te verlichten. Op 8 augustus vertrok er een eerste konvooi uit Meulebeke met hulpgoederen richting Sclessin en Trooz. Op 22 augustus werd er voor de tweede maal met hulpmateriaal naar de Ardennen gereden.

Materiaal

“Ondertussen waren we in contact gekomen met José Chacon uit Trooz”, legt Sabine Van Overbeke uit. “Op die manier konden we onze hulpactie verfijnen en konden we de mensen bereiken die dringend hulp nodig hadden. Op 30 december trekken we opnieuw richting Trooz en doen we de zwaar getroffen wijk La Brouck aan. Wat de bevolking daar echt nodig heeft, zijn elektrische vuurtjes, petroleumkachels, groot en klein elektro, verlengkabels, kersenpitkussens, mondmaskers en ontsmettingsalcohol, waspoeders, afwasmiddelen, vaatdoeken, handdoeken, verzorgingstechnieken, voeding in blik en glas met een aanvaardbare houdbaarheidsdatum, koffie, toespijs (ongeopend) en pampers.”

Met hulp van José Chacon konden we onze hulpactie verfijnen

Giften

“Al het materiaal kan binnengebracht worden in de Oude Paanderstraat 19 in Meulebeke op vrijdag 24 december van 14 tot 16 uur, 27 december en 28 december van 15 tot 18 uur, op 29 december van 10 tot 12 uur of op afspraak op 0476 83 88 24. We kunnen op 30 december ook een beroep doen op een mobiele frituur die ons zal vergezellen, met een grote dankjewel aan Kris. Delen is lief, deelnemen is super! Alvast bedankt voor jullie giften”, geeft Sabine Van Overbeke nog mee. (LB)