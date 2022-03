Hulpgoederen voor Oekraïne vertrekken vanuit bouw- en houtbedrijf Verstraete.team in Roeselare

Vanuit het depot van bouw- en houtbedrijf Verstraete.team in Roeselare vertrekken op donderdag 3 maart minstens twee vrachtwagens vol hulpgoederen richting Polen, vlakbij de grens met Oekraïne. Op verzoek van het Ardooise ICT-bedrijf Brighteye zetten verschillende bedrijven uit de regio de voorbije dagen hun beste beentje voor.

Het Ardooise ICT-bedrijf Brighteye heeft teams in zowel Rusland als in de Oekraïense hoofstad Kiev. Sinds het uitbreken van de oorlog heeft het bedrijf een hostel afgehuurd in Okszow, vlak over de grens in Polen. Daar verblijven momenteel een aantal familieleden van de collega’s van Brighteye. Maar volgens ceo Stijn Roggeman was het daar eind vorige week al een overrompeling. Het bedrijf nam contact op met zijn netwerk om een gecoördineerde inzamelactie op te starten. Tenten, bedden, lakens, voeding, luiers,… de voorbije dagen werd alles verzameld in het depot van het Roeselaarse bouw- en houtbedrijf Verstraete.team in de Zwaaikomstraat.

“We kregen de vraag of we konden helpen en zijn daar onmiddellijk op ingegaan. We willen graag een handje helpen bij deze eerste hulpvraag. We hopen op deze manier ook anderen te inspireren om ook mee te helpen bij de huidige situatie. Mensen helpen mensen”, aldus Francis Verstraete van het bouw- en houtbedrijf.

Tal van bedrijven helpen

De inzamelactie werd de voorbije dagen een groot succes. Dankzij het netwerk van zowel het Ardooise als het Roeselaarse bedrijf sprongen heel wat andere firma’s en instellingen mee in de bres, waaronder Mulder, Lotus Bakeries, Parkhotel, Mydibel, Filantex, Motena, het ziekenhuis van Ieper, Pittem, Kortrijk, Van Remoortel, Latexco, Ontex, Vandemoortel, Poco Loco.

Ook particulieren

Maar ook particulieren voelden zich aangesproken, zoals Jan Hamers. “Vanuit kinderdagverblijf Dushi, de familie Hamers en thuisverpleging Anamcara konden we onder andere groeimelk, pampers, reisbedjes, ontsmettingsmiddelen en maandverbanden inzamelen. Ik vond het belangrijk dat we iets konden betekenen voor de mensen die door de oorlog getroffen worden. Stel dat het hier oorlog zou zijn, zouden we ook graag geholpen worden.”

Donderdag vertrekken er vanuit het bouw- en houtbedrijf Verstraete.team minstens twee volle vrachtwagens richting de grens van Polen en Oekraïne. De Oekraïense vrouw van een van de collega’s van Brighteye zal de zaken mee helpen coördineren zodra de vrachtwagens daar zijn aangekomen.