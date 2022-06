Hulpdiensten rukken uit voor vermeende visser in nood voor kust van Knokke-Heist

De hulpdiensten zijn maandagnacht uitgerukt voor een vermeende visser in nood voor de kust van Knokke-Heist.

Een bewoner van een appartement op de zeedijk dacht omstreeks 23 uur een visser te zien staan op een golfbreker in zee en alarmeerde de hulpdiensten toen die plots verdwenen bleek.

Zekerheid dat het effectief een visser betrof én dat hij in nood was, was er evenwel niet.

Toch werd uit voorzorg de procedure drenkeling opgestart. De hulpdiensten startten een zoekactie met reddingsboten en de helikopter, maar de zoekactie leverde uiteindelijk geen resultaat op. (MM)