Hulpdiensten halen vrouw uit vijver Leopoldpark

De Oostendse hulpdiensten hebben zondagmiddag een vrouw uit de vijver van het Leopoldpark gehaald.

De Oostendse politie kreeg zondagnammidag een melding van een mogelijke verdrinking in het Leopoldpark. Een 30-jarige man en een 41-jarige vrouw waren in de vijver in het Leopoldpark gesprongen voor een verfrissende duik. De man raakte nadien vlot weer uit het water, maar de vrouw kwam in moeilijkheden. Kort na de aankomst van de politie en de brandweer kon de dame uit het water gehaald worden. Medische verzorging bleek niet nodig en de dame moest niet naar het ziekenhuis worden overgebracht. Een proces-verbaal werd niet opgesteld. De dame in kwestie kreeg wel een duidelijke waarschuwing dat zwemmen in het park verboden is.