Hulpdiensten gaan in Langemark op zoek naar ‘hulpgeroep’ langs donker fietspad en vinden… schreeuwende vogel

Even opschudding zondagavond in Langemark-Poelkapelle. Verschillende buurtbewoners hoorden daar rond 19.30 uur iets wat leek op hulpgeroep van een persoon in nood langs een donker stuk fietspad. De politie en brandweer met de nodige verlichting gingen op zoek… en troffen er een luid schreeuwende vogel aan.

Rond 19.30 uur belde een buurtbewoner die in het centrum van Langemark-Poelkapelle naar de politie. Hij en verschillende andere buurtbewoners maakten zich zorgen omdat ze precies hulpgeroep hadden gehoord. Het geroep kwam van het fietspad langs de Lindenlaan, tussen de Klerkenstraat en de Hooyaerdstraat.

Het fietspad is niet verlicht, er staan bomen naast en aan de andere kant een weide. Hoe zeer de buurtbewoners ook zelf riepen of iemand in nood verkeerde of keken, het ‘hulpgeroep’ bleef komen. En dus namen ze geen risico en werden de hulpdiensten gevraagd.

Goed uur gezocht

“Bij aankomst van onze politieploeg werd inderdaad een soort geroep gehoord en stonden verschillende buurtbewoners buiten die bevestigen dat ze het geroep ook hadden gehoord”, zegt Glenn Verdru van politiezone Arro Ieper. “Dus vroegen we bijstand aan de brandweer om extra zaklampen en verlichting te brengen om het fietspad te kunnen afwandelen en in de omgeving te kunnen kijken. In totaal werd er door onze diensten toch een goed uur gezocht. Tot we daar plots een vogel opmerkten die hetzelfde geluid maakte als voordien werd gehoord. Welke vogel het was, is niet duidelijk, maar je kon er inderdaad een soort van geschreeuw in horen. Verder werd er niets gevonden en dus staakten we de zoekactie. We gaan ervan uit dat het de vogel was die zo schreeuwde dat het leek op hulpgeroep.”

De hulpdiensten keerden na een uur terug en ook de buurtbewoners konden met een gerust gemoed gaan slapen. (JH)