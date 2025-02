Hulp gezocht voor herstel van kapelletje van de Waterhoek: “Zachte renovatie dringt zich op”

De heemkundige kring ’t Zwin Rechteroever doet een oproep naar helpende handen en voor giften om het kapelletje van de Waterhoek in ere te herstellen. “Het dak is aan het invallen en de muren scheuren. Dus hulp van een timmerman en een metser is zeker welkom”, zegt voorzitter Philip De Busscher.

Het kapelletje Onze Lieve Vrouw van de waterhoek, op het kruispunt Waterhoek en (oude) Vissersstraat, staat er dezer dagen bijzonder triestig bij. Dit gebouwtje, op zo’n tweehonderd meter van de Molentjesbruggen richting Damme, is duidelijk verzakt en toont nog heel wat andere mankementen. “Het kapelletje is gebouwd in 1848 als bidplaats tegen de plaatselijke overstromingen en de moeraskoorts die veel voorkwam in het midden van de jaren 1800. Het werd jarenlang onderhouden door de eigenaars, namelijk de familie August Dewaele – Godelieve Coene, later opgevolgd door Eric Dewaele en zijn echtgenote”, weet Philip De Busscher, voorzitter van de heemkundige kring ’t Zwin Rechteroever Damme vzw. “Toen ze eind jaren 90 het onderhoud niet meer zagen zitten, schonken ze het aan de heemkundige kring, die dus ook het onderhoud zou overnemen.”

Storm

Na een storm in 2003, waarbij de voorgevel deels was ingevallen, moest de kapel gerenoveerd worden. In 2004 waren die werken voltooid en werd de kapel heringewijd en opnieuw opengesteld voor het grote publiek. “Maar zoveel jaren later staan we opnieuw voor grote werken en kosten aan de kapel die we niet alleen kunnen dragen”, gaat Philip De Busscher verder. “Het dak is aan het invallen, de muren vertonen barsten, versieringen brokkelen af… We hebben advies gevraagd aan erfgoedvereniging Raakvlak en daar werd ons aangeraden te kiezen voor een zachte renovatie. Dus niet afbreken en herbouwen, maar herstellen met gebruik van zoveel mogelijk oude materialen. De moderne vloer die er in 2003 werd ingelegd moet eruit en het pad buiten moet opnieuw gelegd worden. Wij zoeken dus een vrijwillige timmerman voor het dak, vloerders, metselaars… Ook materialen zoals hout en enkele Boomse pannen en nokken hebben we nodig. Geldelijke giften zijn zeker ook welkom om het financiële plaatje haalbaar te maken.”