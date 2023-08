Huldeconcert voor Simonne Brugghe en generaal Maczek is startschot van herdenkingsjaar rond 80 jaar bevrijding van Roeselare

Ter nagedachtenis van de slag van Falaise en de recente sterfdag van Simonne Brugghe organiseren de vzw Pools Memorandum en Cultuursmakers Gezelle op zaterdag 12 augustus een huldeconcert voor Simonne en generaal Maczek. Het concert is een opstap naar wat er het komende jaar allemaal te doen zal zijn rond tachtig jaar bevrijding van Roeselare.

Mede dankzij de heldhaftigheid van de Roeselaarse verzetstrijdster Simonne Brugghe en de troepen van de Poolse generaal Maczek konden de Duitsers in 1944 uit Roeselare verdreven worden. “Volgend jaar is die gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog precies tachtig jaar geleden. Dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan”, aldus Dirk Lievens van Cultuursmakers Gezelle.

Op zaterdag 12 augustus is er al een eerste evenement. Dan is er in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Roeselare een huldeconcert ter ere van Simonne Brugghe en Generaal Maczek. “We kiezen voor 12 augustus omdat op diezelfde dag in 1944 de geallieerden de slag van Falaise inzetten. Dat was de beslissende veldslag van de Slag van Normandië. Op 26 juli was het ook 36 jaar geleden dat Simonne overleed”, schetst Lievens. De organisatoren van het concert wisten Przemyslaw Kapitula te strikken. De Poolse muzikant brengt op orgel onder andere muziek van Chopin.

Verhalen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog noteerde de Roeselaarse agent Michiel Huyghebaert tal van verhalen. Zijn zoon Karel heeft al die notities bewaard en verwerkt die momenteel in een boek. Bedoeling is dat het boek volgend jaar, in het kader van 80 jaar bevrijding van Roeselare, verschijnt. “Tijdens het huldeconcert brengen we ook al een klein voorsmaakje van een van de verhalen van Michiel”, aldus Lievens.

Maar bij Cultuursmakers gaat men nog een stapje verder. “We zijn er zeker van dat er nog tal van verhalen van toen niet verteld zijn. Dit is het ideale moment om de laatste verhalen van de nog levende getuigen over de bevrijding te bewaren. We doen een oproep naar mensen die de bevrijding meemaakten om dit verhaal te vertellen en te laten noteren.”

Op zondag 3 september en zondag 24 september worden er twee bevrijdings- en verteltafels georganiseerd. “Met alle ingezamelde verhalen over de bevrijding hopen we een bevrijdingsroute in Roeselare te creëren, vol authentieke getuigenissen van onze Roeselarenaars.”