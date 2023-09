Hulde voor hulpverleners in kasteel De Lovie na brand Estrade: “Dit was niets minder dan een collectieve heldendaad”

In de historische setting van het kasteel van De Lovie bij Poperinge werden woensdagavond ongeveer 170 hulpverleners bedankt voor de evacuatie en opvang van meer dan 50 mensen met een beperking bij een brand in zorgafdeling Estrade vorige maand.

“Op 18 augustus kregen we, vroeg in de morgen, een telefoontje vanuit De Lovie vzw, met de mededeling dat er die nacht brand was uitgebroken in Estrade. Men kon ons meteen geruststellen dat mijn schoonbroer, die al zowat vijftig jaar door De Lovie vzw verzorgd wordt, ongedeerd was en in veiligheid gebracht.”

Ronny Van Troostenberghe speechte namens de familie van Stefaan, een van de bewoners die veilig en wel uit Estrade werd geëvacueerd tijdens de brand. “Op zo’n moment slaat je hart enkele tientallen keer extra per minuut”, vervolgde Ronny die alle hulpbewoners expliciet wou bedanken.

Collectieve heldendaad

“Want hoe zijn ze erin geslaagd om alle bewoners uit dat brandende gebouw te redden? Allemaal volwassenen met een verstandelijke beperking en velen beperkt mobiel. Sommigen helemaal ontredderd en in paniek. Sommigen bang voor de gehelmde en gemaskerde mannen. Liften mogen bij brand niet gebruikt worden. De brandweer moest de bewoners langs trappen naar beneden evacueren en velen moesten gedragen worden. De verzorgers stonden klaar om de slachtoffers te kalmeren, te troosten en weg te brengen voor verdere opvang. Alles is gebeurd volgens het boekje en met inzet van zovele mensen. We kunnen alleen onze dankbaarheid uitdrukken voor de inzet die jullie toen hebben getoond. Wat jullie toen verwezenlijkt hebben, is niets minder dan een collectieve heldendaad.”

De familie riep op tot applaus en overhandigde geschenkmanden. “De geschenkjes zijn verpakt in kleurige papiertjes en bevatten gelukshormonen, gemengd met afrodisiaca. Een compensatie voor de overtollige adrenaline op de dag van de brand.”

Once in a lifetime

Ook Bart Couwet nam het woord, als postoverste van brandweerpost Poperinge en vertegenwoordiger van Brandweer Westhoek. “Het was een van de meest uitdagende nachten in ons werk als hulpdienst, een once in a lifetime-ervaring”, sprak hij.

“De vlammen van de verwoestende brand waren angstaanjagend en de rook verstikkend, maar onze prioriteit was vanaf het eerste moment glashelder: de veiligheid en het welzijn van de 54 bewoners. Iedereen heeft zonder aarzelen en onvermoeibaar gewerkt. Gelukkig hadden we geen zwaar gewonden te betreuren. Ik ben buitengewoon trots en dankbaar voor de immense moed en veerkracht van alle betrokkenen. Jullie begrip, samenwerking en onwrikbare solidariteit hebben opnieuw bewezen dat gemeenschap en medemenselijkheid sterker zijn dan elke uitdaging.”

Crevits

Na een dankwoord van de provinciale voorzitter van het Rode Kruis en Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) nam Patrick Deferme, algemeen directeur van De Lovie vzw, het woord. “Ook op mij heeft deze gebeurtenis een grote impact gehad. Ik werd meegesleurd in een wervelwind van indrukken en emoties, maar er was een enorme menselijkheid. Samenredzaamheid is een mooi woord om te typeren wat we samen doorstaan hebben.” (TP)