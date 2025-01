Hulde aan negen medewerkers op ‘fauwte’ party

Het lokaal bestuur heeft, in de vorm van een ‘fauwte’ party, z’n nieuwjaarsfeest georganiseerd voor medewerkers van gemeente en OCMW. Heel wat mensen kwamen dus verkleed in de jaren 80 of in andere gekke outfits naar De Kwelle. Er waren geschenken voor Marjolein Kino (25 jaar juf in basisschool Spelenderwijs), Daniella Heughebaert (25 jaar zorgkundige), Linda Wullen (35 jaar personeelsdienst), Veroniek Dekerf (35 jaar werkzaam als verzorgende, poetsmedewerker en keukenmedewerker), Tanja Neyrinck (35 jaar verpleegkundige), Hilde Parent (35 jaar verpleegkundige), Gerda Neuville (administratief medewerker op rust), Robrecht ‘Bob’ Thoeye (kok op rust) en Nathalie Vlieghe (keukenmedewerker op rust). Een bonte bende ging voor ons op de foto. (foto AB)