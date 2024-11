Huizenrij in de Christuslaan in Wervik maakt plaats voor twee appartementsblokken van twaalf flats en veel groen

In de Christuslaan wordt op de sociale woonwijk Oud Park in Wervik de huizenrij tussen de Dokter Dumont- en Mesenstraat afgebroken. Het gaat in totaal om 23 oude woningen die niet meer conform zijn met de huidige normen. In de achtertuinen vond symbolisch de start van de sloop plaats. “De woningen worden in twee fasen gesloopt en maken plaats voor 24 appartementen”, zegt algemeen directeur Sonny Ghesquière van Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik.

“Er worden twee appartementsblokken van twaalf flats voorzien met daartussen een gemeenschappelijke tuin met veel groen. Er zijn flats met twee en drie slaapkamers. De Christuslaan wordt geknipt, waardoor het groen doorloopt richting de voetbalterreinen van sportcentrum De Pionier. De zwakke weggebruiker staat hierbij centraal. Vanuit de Mesenstraat inrijden, zal niet mogelijk zijn.”

Nog voor de fusie dacht sociale huisvestingsmaatschappij De Leie al aan een vervangingsnieuwbouw. Het zorgde voor ongerustheid toen onder de bewoners en leidde tot commotie. Wat fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) aankaartte op de gemeenteraad van maart 2022.

Compacter en energiezuiniger

De woningen dateren van 1932. “Als kind kwam ik hier spelen, mijn grootouders woonden hier”, zegt Sonny. “Het gaat om de oudste woningen in de wijk. In de jaren negentig werden de meeste woningen in de Christuslaan gerenoveerd. De huizen zijn niet meer van deze tijd om mensen te laten wonen.”

De nieuwbouw wordt compacter en vooral energiezuiniger. “De normen die we moeten halen zijn niet te onderschatten”, aldus de algemeen directeur. “De woongelegenheden zijn Bijna Energie Neutraal. Dit komt door een compact ontwerp te voorzien, zoveel mogelijk gebruik te maken van de gratis energie van de zon via de ramen, de technische ruimte zo dicht mogelijk bij badkamer en keuken te voorzien zodat het waterverlies tot een minimum wordt beperkt, geen gebruik te maken van fossiele brandstoffen.

Alle woningen zijn uitgerust met een warmtepomp lucht/water en voorzien van vloerverwarming. Bijkomend voordeel is dat er geen gas in de woningen is, dus veel veiliger. Bijna Energie Neutraal komt ook door een goede geïsoleerde buitenschil te voorzien door voldoende dikke isolatie, zowel in de vloeren, muren als daken, de nodige zorg te dragen voor de luchtdichtheid van de woningen zodat lekverliezen tot een minimum zullen worden herleid en een ventilatiesysteem te voorzien met vraagsturing waarbij we zorgen voor een aangenaam binnenklimaat maar het warmteverlies zoveel mogelijk proberen te betrekken.”

Termijn tot anderhalf jaar

Grondwerken Deprez uit Zonnebeke zal de afbraak doen. De firma is volop bezig met de afbraak van zwembad Ter Leie op het stadsdomein Oosthove. Heel binnenkort wordt begonnen met de ontmanteling van de rijwoningen. “We hopen nog dit jaar met de bouwwerken te kunnen starten”, zegt de algemeen directeur. “De uitvoering wordt voorzien in twee fasen. We rekenen op een termijn van een jaar tot anderhalf jaar. De bewoners verhuizen tijdelijk enkele straten verder naar de nieuwbouw in de Gosserieslaan en het Binnenhof op wijk Het Park, maar de meesten drukken de wens uit om later terug te keren naar de Christuslaan omdat ze vinden dat het hier rustig is. Drie woningen waren van eigenaars en met hen kwamen we tot een financiële regeling.”

De ontwerper is Architect CKA+ uit Kortrijk. Zaakvoerder Filip Cnockaert groeide op in Wervik. De aannemer voor de nieuwbouw is nog niet bekend. De aanbesteding is nog lopende. (EDBW)