Huizen in Boezinge tijdje zonder water door lek: “De kant waar nog niet gewerkt werd”

Brandweer Westhoek werd zaterdagavond even voor 18 uur opgeroepen voor wateroverlast in Boezinge, een deelgemeente van Ieper. Het bleek te gaan om een waterlek in het centrum van het dorp bij het kruispunt van de Diksmuidseweg en Boezingestraat.

De oneven nummers van de Diksmuidseweg tussen 411 en 469A, een afstand van een halve kilometer, zaten tijdelijk zonder water.“Zondagochtend ging De Watergroep om 8 uur op zoek naar het waterlek”, zegt Ives Goudeseune, schepen van Openbaar Domein (Vooruit).

“Het lek werd gevonden aan de kant van de onpare nummers, waar nog niet werd gewerkt in het kader van de dorpskernvernieuwing. Rond de middag moet het lek gedicht zijn en dan kon er opnieuw water op gestoken worden. Het water zal door de stilstand en de roering in en rond de buizen bruin kleuren. De bewoners werden aangesproken door De Watergroep en op de hoogte gesteld wat betreft de eventuele schade in de kelders die waren ondergelopen.” (TP)