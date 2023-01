Huize Zonnelied neemt afscheid van aalmoezenier Johan Scheire

Priester-aalmoezenier Johan Scheire bereikte op 31 december 2022 de pensioenleeftijd. Hij was sinds 1 mei 2013 aalmoezenier van Huize Zonnelied. Eredeken Roland Hemeryck zal nu voorgaan in de diensten in de kapel van het woonzorgcentrum. Voor die diensten wordt hij regelmatig bijgestaan door het koor van Huize Zonnelied, dat in 1985 begon met negen zangers. Zuster Donche was dirigent en mevrouw Versavel-Scrive begeleidde aan het orgel. Trekkers van het Zonneliedkoor zijn Hilde Baeyaert die al meer dan 25 jaar meezingt, Roland Meulebrouck die al 20 jaar op zijn actief heeft, begeleider Daniël Verfaillie en dirigent Roland Gille. Het koor is van de partij tijdens de hoogdagen van het kerkelijk jaar. Het koor staat ook paraat tijdens jubileumfeesten in de Heilige Familie, maar ook bij de uitvaart van overleden zusters. Ook het feest van Sint-Franciscus op 4 oktober is een van de hoogtepunten van het jaar. Het koor zingt ook op verplaatsing: in de kapel van de Frezenberg en de Sint-Maartenskathedraal, waar het koor elk jaar de Thuyndagviering en de Albertnoveen opluistert. (foto EG)