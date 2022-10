Huize Rutsaert staat te koop: “Dit historisch stadspaleis is een unicum”

Huize Rutsaert in de Vleeshouwersstraat in Veurne is bij veel inwoners een gekend pand. De impressionante witte gevel springt in het oog. Het is jaren de woonst van de notabelen geweest, maar de laatste gebruiker was het Annuntiata-instituut. Dat beschermde monument zet Dewaele Vastgoedgroep te koop. Opgelet, de toekomstige eigenaar zou wel eens een non in de tuin kunnen vinden. Goedkoop is het gebouw evenwel niet.

Vastgoedmakelaar Dewaele omschrijft het gebouw in de Vleeshouwersstraat 18 als ‘een historisch stadspaleis’. En dat is niet gelogen. De witte gevel oogt al indrukwekkend maar eens je de voordeur voorbij bent, kom je terecht in een interieur dat doet wegdromen naar sprookjes, kastelen en prinsessen. “De marmeren vloer geeft cachet aan de inkomhal met verder een monumentale trap. De vijf riante salons, waar de gordijnen nog hangen, bieden veel mogelijkheden. Het zal voor de eigenaar een zoektocht worden naar alle verborgen elementen”, leidt Brecht George ons rond.

Hij doelt onder meer op de ornamenten, de rozetten aan de hoge plafonds en de medaillons op de deuren. “De massieve parketvloeren stralen warmte uit”, vervolgt Brecht. “Op de eerste verdieping zijn er nog eens vijf ruime vertrekken. De grote raampartijen zijn een enorme troef. Een keuken en badkamer zijn er nog niet. Verder hebben we de zuidgerichte tuin, een zolder die nog ingericht moet worden en een droge kelder. In het koetshuis is er een garage. Dat zit mee in de verkoop. De richtprijs is 700.000 euro maar biedingen van kandidaten kunnen dat bedrag nog verhogen.”

Beschermd monument

Huize Rutsaert is een beschermd monument. Bij renovatiewerken moet je dus advies vragen aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Pluspunt is dat je voor bepaalde investeringen een erfgoedpremie kan verkrijgen. “Dit is een ideaal pand om in te richten als kantoor, bed and breakfast of praktijkruimte”, tipt Brecht nog.

Greet Lippens heeft voor haar opleiding regiogids een uitgebreide studie gemaakt over Huize Rutsaert op basis van het onderzoek van Maurits Timperman. “Als leerkracht van het Annuntiata-instituut kwam ik regelmatig in dat pand op weg naar het personeelssecretariaat of de vergaderruimte die er vroeger waren ingericht. Aanvankelijk stond op het terrein de kapel van de ‘Witte Nonnen’ ook wel ‘Norbertinessen’ genoemd. Toen de Habsburgers in de achttiende eeuw de macht grepen betekende dat het einde van het klooster. Eind juni 1783 verlieten de laatste zusters het klooster. Ik kwam tijdens mijn opzoekingswerk te weten dat de gestorven zusters in de tuin werden begraven.”

© Dewaele Vastgoedgroep

“In oktober 1785 kocht brouwer Norbertus Van den Bussche het kloostergebouw”, beschrijft Greet. “Zoon Pieter kreeg de toestemming om de kerk van de Norbertinessen om te bouwen tot een herenhuis. Pieter was schepen-keurheer, notaris en ‘sous-préfet’ van het Arrondissement Veurne. Het gebouw paste dus bij zijn imago. Pieter overleed in 1811.”

Verschillende ondernemers hebben daarna hun intrek genomen in het bijzondere pand heeft Greet opgezocht. “Zo was er graanhandelaar Ferdinand Boudeweel gevolgd door notaris, Alveringems gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger Joseph Placide Clep. Pierre Joseph Floor nam het notariaat van Clep over. Notaris Pieter Plantefeue en dokter Louis Steylaers bewoonden eveneens het herenhuis.”

De naam Huize Rutsaert is te danken aan de laatste bewoner Alberic Rutsaert “Alberic was rechter bij de rechtbank van eerste aanleg in Veurne. Jammer genoeg heeft hij er zelf nooit kunnen wonen want hij was bij de laatste slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en stierf tijdens een rechtzitting in Villa Ten Duinen’ in De Panne. Zijn weduw Rachel nam er samen met de vier kinderen hun intrek. In 1985 werd Huize Rutsaert verkocht aan de kloostergemeenschap van het Annuntiata-instituut. Die school heeft het jaren gebruikt als directiebureau, vergaderruimte, secretariaat en bezinningsruimte.”

Praktisch

Voor kandidaat-kopers zijn er twee bezoekmomenten op afspraak mogelijk. Dat is op woensdag 16 november van 14 tot 18 uur en op zaterdag 19 november van 10 tot 14 uur. Het onvoorwaardelijke bod moet ten laatste op 25 november om 14 uur binnen zijn bij Dewaele in Veurne. Als de eigenaar het aanvaardt, is het pand verkocht. Een afspraak maak je op 0474 49 51 64. (GUS)