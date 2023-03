Huize Maria Troost neemt afscheid van vrijwilligers Sonja, Pascal en Martine: “Mooie vriendschappen opgebouwd”

In Huize Maria Troost werden het vrijwilligersteam in de bloemetjes gezet met een feestelijke receptie naar aanleiding van de Week van de Vrijwilligers. Maar er werd ook afscheid genomen van Sonja Weiss (68), Pascal Vanstavel (61) en Martine Saesen (79).

Het woonzorgnetwerk Maria Troost kan momenteel rekenen op de inzet van een 40-tal vrijwilligers. Een aantal van hen zet zich al jaren in om het leven van de bewoners wat op te vrolijken of om het hen bij sommige zaken wat makkelijker te maken. Dat deden ook Sonja, Pascal en Martine met hart en ziel, maar op deze laatste vrijwilligersreceptie namen ze definitief afscheid van hun collega’s en de bewoners.

Sociaal aspect

Sonja en Pascal waren tien jaar actief als vrijwilliger in Huize Maria Troost (HMT), Martine een drietal jaren. Martine baatte meermaals per week de cafetaria uit.

“Mijn echtgenoot verbleef in HMT en samen kwamen we regelmatig naar de cafetaria. Op die manier ben ik eigenlijk in het vrijwilligerswerk gerold. De cafetaria, dat lag me wel. Je leert er de mensen kennen en je bouwt een vriendschap met hen op. Door het vrijwilligerswerk kwam ik weer onder de mensen en het sociale aspect vond ik echt belangrijk. Ik zal vooral de mooie vriendschappen die ik hier heb opgebouwd koesteren. Omdat ik op vaste dagen de cafetaria uitbaatte, kwamen dikwijls dezelfde bewoners en bezoekers langs. Je ziet elkaar wekelijks en dat smeedt een band. Ik brei heel graag en tijdens het opdienen door, breide ik verder. Op een bepaald moment werd ik vergezeld door een bewoonster die naar de cafetaria kwam als ik deze openhield. We breiden dan samen en als ze vragen had, hielp ik haar. Ik was er ook graag bij als er een grotere activiteit stond gepland, zoals een optreden. Door gezondheidsproblemen moet ik jammer genoeg het vrijwilligerswerk stopzetten. Maar ik hou telefonisch contact met andere vrijwilligers, bewoners en familieleden van bewoners die me nauw aan het hart liggen.

Helpen bij activiteiten

Ook Sonja en Pascal baatten verscheidene keren per week de cafetaria uit. “We hielpen ook graag tijdens grotere activiteiten. We zetten met enthousiasme onze schouders onder het organiseren van uitstappen zoals de huifkartocht, een BBQ-feest, een optreden… Als we dan merkten dat de bewoners daarvan genoten, dan waren ook wij gelukkig. De vele mooie herinneringen zullen we blijven koesteren!”

Als bedanking voor hun jarenlange inzet kregen Sonja en Martine een ‘sneukelmand’ met streekproducten, Pascal kreeg een biermand. Daarnaast kregen ze een gepersonaliseerd fotoboek van al hun mooie momenten tijdens hun jaren als vrijwilligers in HMT.