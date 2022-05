HuisvandeMens in Kortrijk wil met themareeks discriminatie van mensen met beperking aankaarten

HuisvandeMens en GRIP vzw kaarten de maatschappelijke problematiek inzake uitsluiting en discriminatie van personen met een beperking aan, en dit via een themareeks.

GRIP staat voor Gelijke Rechten voor Ieder Persoon met een handicap. Ook voor het HuisvandeMens zijn waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en mensenrechten een leidraad. De themareeks gaat over inclusie, participatie en rechten van personen met een beperking.

Initiator en coördinator van het project is Youri Devlaminck uit Vichte. Youri is vrijwilliger bij het huisvandeMens en doet een postgraduaat Praktisch Humanisme. Hij kampt zelf met beperkingen door een ziekte en ondervindt zelf de problematiek.

“Er zijn allerlei verdragen en sedert vorig jaar staat het recht op inclusie en redelijke aanpassing in de grondwet, maar in de praktijk worden die rechten overtreden. Het is niet gemakkelijk om daar als persoon met een beperking tegenop te komen en naar de rechtbank te stappen omdat iets niet toegankelijk is. Wie zal dat doen?”

“Daarbovenop word je hele dagen geconfronteerd met het geloop voor papieren. Ik doe dat zelf niet meer, gelukkig heb ik een lieve vrouw die dat voor me doet.”

Activiteiten

Er zijn drie activiteiten in VC Mozaïek aan de Overleiestraat 15 in Kortrijk. Op vrijdag 29 april de vertoning van de documentaire ‘Defiant Lives’ met nabespreking, op 15 mei een debat ‘Ethiek en handicap’ en op 9 juni een dialoog ‘inclusie in de praktijk’ met ervaringsdeskundigen. De activiteiten kan je bijwonen in vrijzinnig centrum Mozaïek Kortrijk, Overleiestraat 15A, op inschrijving via 056 25 27 51 – kortrijk@demens.nu. De toegang is gratis.

De locatie is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Wil je gebruik maken van een tolk Vlaamse Gebarentaal, ADL assistentie of een ringleiding? Of heb je andere vragen? Gelieve dit zo snel mogelijk aan te vragen via kortrijk@demens.nu.

(ED)