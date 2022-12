Huiskat van driekoppig gezin was zeven jaar lang spoorloos, tot Facebookpost het gezin herenigde: “Toby kwam naar huis om te sterven”

Sylvia Tas en haar kinderen Ian (15) en Juna (11 jaar) namen jaren geleden poes Toby in huis. Het dier werd er behandeld als een koning. Zeven jaar geleden verdween Toby echter met de noorderzon, tot Sylvia haar geliefde poes vrijdag terugvond op amper 500 meter van haar deur. Datzelfde weekend stierf Toby nog aan kattenaids. “Volgens mij wou hij thuis sterven”, zegt Sylvia.

Een foto in de groep ‘Je bent echt van Jabbeke als…’ veranderde alles. Toby werd in huis gehaald na de scheiding van Sylvia en werd al heel snel een deel van het gezin. Samen met haar kinderen gaf Sylvia Toby alle liefde die het dier verdiende. Nu en dan ging de kat wandelen, tot hij op een dag niet meer naar huis kwam. “Verschillende pogingen om Toby te zoeken, draaiden uit op niets”, zegt Sylvia. “Ondertussen hadden we er ons ook al bij neergelegd dat Toby er niet meer was. We dachten dat hij om het leven was gekomen.”

Tot Toby opeens verscheen in een post op sociale media: ‘Wie weet van wie deze kat is? Zien we soms maanden niet en plots duikt hij terug op. Vandaag was hij hier terug en konden we hem voor het eerst strelen.’ “Ik herkende er meteen Toby in, maar ik kon het eerst niet geloven”, gaat Sylvia verder. “Hoe kon het dat Toby plots zeven jaar later zou opduiken? Na wat vergelijken met foto’s van vroeger en toen ik ter plaatse ging, bleek het effectief om Toby te gaan. Onze poes leefde op amper 500 meter van onze deur. Was Toby verloren gelopen? Of werd hij binnen genomen en daarna terug gedumpt? Die mensen hadden een jaar geleden ook al eens een post op Facebook geplaatst, maar die heb ik gemist.”

Kattenaids

Het gezin kon hun geluk niet op. Eindelijk was Toby, dat ondertussen al 9,5 jaar oud was, terug thuis. Die vreugde, maakte echter al snel plaats voor verdriet. “Het ging niet goed met Toby en daarom trokken we zaterdag met hem naar de dierenarts. Hij bleek kattenaids te hebben en tijdens de nacht van zaterdag op zondag is hij uiteindelijk gestorven. Precies alsof hij thuis wou sterven. Het leek ergens wel een teken, want mijn papa stierf dag op een dag een jaar eerder en ook onze zoon was die dag jarig. Het sterkt ons wel dat hij onze warmte nog heeft gevoeld om te sterven. Ik ben die mensen die die post hebben geplaatst verschrikkelijk dankbaar. Dankzij hem hebben we op een deftige manier afscheid kunnen nemen van onze geliefde poes”, aldus Sylvia.

Omdat Sylvia en haar gezin de hoop na enkele jaren hadden opgegeven om Toby nog levend en wel terug te vinden, namen ze een nieuwe poes in huis. Lola, vier jaar ondertussen, vult het gezin nu aan. “Ze kreeg hetzelfde warme nest als Toby”, besluit ze.