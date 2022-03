Huiskamerconcerten van Villa Roslar krijgen een vervolg

Villa Roslar is terug. Het doel van het project is enerzijds muzikanten een plaats bieden waar ze hun talenten kunnen tonen en anderzijds bewoners aanzetten om hun woning open te stellen als podium.

In 2022 worden er twee edities van Villa Roslar georganiseerd. Op zaterdag 30 april werkt Villa Roslar samen met Lokale Helden om huiskamerconcerten in Roeselare te organiseren. In de zomer krijgt ook ‘Villa Roslar gaat de boer op’ een vervolg.

Huiskamerconcerten

De concerten op 30 april vinden plaats bij inwoners van Roeselare thuis. Als gastheer of gastvrouw moet je ruimte in Roeselare liggen en minstens plaats bieden aan 20 personen.

Inschrijven

Inschrijven als gastheer/vrouw of muzikant kan t.e.m. dinsdag 15 maart 2022.

Meer info over hoe je kan inschrijven en voorwaarden vind je op https://www.roeselare.be/nieuws/doe-je-mee-aan-villa-roslar-2022.