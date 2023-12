Huiskamerconcert voor Tejo Roeselare

Op 4 november organiseerden Lies Merlevede en Kristof Dedeurwaerder een huiskamerconcert ten voordele van verschillende goede doelen. Lies en Kristof kozen als goed doel Artsen zonder grenzen. Tijdens deze avond waren er twee muzikale acts aanwezig: Louise Delrue en Arthur Hellin gaven als eerste een jazz optreden ten voordele van Kom op tegen Kanker. Daarna speelde Dark & Stormy (Laurent Hostekint, Kevin Werbrouck, Olivier Pacque en Elke Winne) New Wave-nummers ten voordele van Tejo Roeselare. De genodigden konden die avond een vrije bijdrage leveren om deze goede doelen te sponsoren. Aan het einde van de avond zat een heel mooi bedrag in de schaal, waarvan 700 euro aan Tejo Roeselare werd geschonken. We zien v.l.n.r. Laurent Hostekint, Elke Winne, Lies Merlevede, Kristof Dedeurwaerder, Marleen Abeele, Filip Deboutte en Peter Depoorter. Voor meer info over Tejo:https://tejo.be/tejo-roeselare/. (RV/foto SB)