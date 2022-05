Huiskamerconcert moet geld opleveren voor Walbos in Kanegem

Nadat Natuurpunt De Torenvalk in maart het Walbos in Kanegem kon verwerven, zijn de Torenvalkers momenteel volop op zoek naar fondsen om het natuurgebied te kunnen onderhouden. Daarom organiseren ze een huiskamerconcert op 25 mei.

Eli Winter en Cameron Knowler, twee Amerikaanse muzikanten, komen hun nieuwste album voorstellen in de huiskamer van Kris en Annelise Vandekerkhove-Casaert. Wie wil meegenieten van de instrumentale songs die baden in folk- en bluegrasstraditie in een huiselijke, gezellige sfeer kan zich inschrijven via walbos@detorenvalk.be. De toegangsprijs bedraagt 10 euro. (TM)