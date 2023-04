Huisje van Majutte krijgt wereldkampioene op bezoek

Ze was te zien in het VTM-programma ‘Waarheid, durven of doen’, kreeg Kobe en Danira over de vloer voor ‘Over eten’ en kreeg van Sven De Leijer de prijs voor strafste prestatie van het jaar uitgereikt in ‘Vrede op aarde’. Afgelopen zaterdag mocht wereldkampioene Nadine Deetens haar garnaalkusten nog eens demonstreren in Huisje van Majutte.

“Nooit gedacht dat die titel zoveel deuren zou openen”, glimlacht Nadine, die van al de aandacht genoten heeft. “Ook op straat word ik soms nog aangesproken: jij bent toch die van op tv? Natuurlijk ben ik trots op die titel, maar ik vind het vooral ook leuk dat onze visserij zo positief in beeld komt. Garnaalpellen is een stukje vissersfolklore en de mensen zien dat graag. Ze zijn allemaal nieuwsgierig hoe ik het doe”, aldus Nadine, die vandaag opgetrommeld werd door folkloregroep De Korre.

“Zij komen hier tijdens de vakantieperiodes oude Blankenbergse vissersambachten demonstreren, en Annie en ik zijn vroeger nog collega’s geweest. We werkten samen in een beenhouwerij: in plaats van tussen de koppen en de staarten, zaten we toen tussen de poten en de oren”, glimlacht Nadine.

Garnaalpraline

Deze zomer wil ze in Noord-Frankrijk haar titel gaan verdedigen. “Eind juni is er opnieuw het Belgische kampioenschap garnaalpellen in Oostduinkerke, een week later trek ik naar Leffrinckoucke voor het WK. De wereldtitel moet in West-Vlaamse handen blijven”, klinkt het stellig. De Zwankendamse heeft overigens ook nog een andere droom. “Ik zou het geweldig vinden als Dominique Persoone een praline met garnaalsmaak op de markt bracht. Als ik hem ooit tegenkom, zal ik het hem zeker voorstellen”, lacht ze. (WK)