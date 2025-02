Huisfotograaf Soudal Quick-Step geeft unieke inkijk achter de schermen van de koers: “Je zal mijn naam niet snel bij een typische overwinningsfoto zien staan”

Aan de vooravond van openingsklassieker Omloop het Nieuwsblad kan je in De Gulden Zonne terecht voor een unieke blik achter de schermen van de wielrennerij. Fotograaf Wout Beel (38) uit Moorslede werkt al zes seizoenen bij Soudal Quick-Step – de ploeg van Remco Evenepoel en Yves Lampaert – en vertelt op 28 februari aan de hand van enkele indrukwekkende beelden over de pieken en dalen van de koers.

In elke uithoek van de wereld vinden er voorbereidingswedstrijden plaats. Maar de oerklassieker Omloop het Nieuwsblad blaast op zaterdag 1 maart het nieuwe wielerjaar pas echt op gang. Cafés hamsteren extra biervaten, de fietspetjes worden van zolder gehaald, de Sporza Wielermanager krijgt vorm, de hellingen en kasseistroken worden klaargestoomd en de renners schakelen een versnelling hoger: de koers is in zicht. De helikopter in de verte sluipt al zachtjes het gehoor binnen.

Aan de vooravond van het openingsweekend nodigt Davidsfonds Hooglede wielerfotograaf Wout Beel uit voor een blik achter de schermen van het wielrennen. De 38-jarige Moorsledenaar volgt sinds 2019 de Quick-Step-ploeg. Het is een grote sport maar toch een kleine wereld, waarin Beel plots verzeilde. “Na een fotografiewedstrijd mocht ik Sigfrid Eggers enkele dagen assisteren. Op een dag moest ik hem als ploegfotograaf vervangen en kwam ik eerder toevallig in de koers terecht.”

Zot leven

“Op dat moment kende ik er eigenlijk niets van, ik herkende geen twee renners uit het profpeloton”, vertelt hij. “Ik was een leek, maar leerde intussen heel veel bij. Wielrennen is tactiek, de snelste wint niet altijd. Al zit ik nu geen uren voor de buis, maar ik volg de wedstrijden wel en leerde veel coureurs beter kennen. De affiniteit met de ploeg groeide sterk en ik heb intussen tonnen respect voor de renners. Het is een zot leven waar ze veel voor moeten doen.”

Wout – zoon van KW-fotograaf Stefaan Beel – bouwde in 2023 de voormalige Spar langs de Roeselaarsestraat in Moorslede om tot fotostudio. Zijn werk voor particulieren en bedrijven combineert hij met zo’n 100 tot 130 dagen in de koers voor Soudal Quick-Step. “De ideale combinatie”, vindt hij. “Het is een stevige job, maar ik heb die afwisseling nodig. Mijn hart moet kloppen, ik heb chaos nodig om op mijn best te zijn. Zo val ik niet in een dagelijkse sleur.”

De Ronde

Op vrijdag 28 februari vertelt Beel aan de hand van diverse foto’s over het reilen en zeilen binnen de ploeg en in het profpeloton. “Ik breng vooral het leven zoals het is in beeld. Ik zit niet op de motor maar in de ploegwagen en ga op pad met de verzorgers, zit mee in de bus, langs de massagetafel, tijdens het eten enzovoort. Bij zo een typische overwinningsfoto zal je niet snel mijn naam zien staan. Dan sta ik wat verder voorbij de meet klaar met de soigneurs om de renners op te vangen, dat zorgt voor heel mooie taferelen.”

“Soms kruip ik ook eens in het publiek, afhankelijk van welk shot ik wil. Het is chaotisch en vaak last minute. Je kan voorbereiden wat je wil, maar veel heb je tijdens en na zo’n wedstrijd niet in de hand. Tijdens De Ronde van Vlaanderen wachtte ik een halfuur bovenop een elektriciteitscabine voor het perfecte shot van een beklimming. Vlak voor de renners passeerden stak een supporter een groot spandoek in de lucht. Daar sta je dan”, lacht Wout.

Gevaarlijke sport

“Het kan foutlopen, het is reality. Soms heb je hoge verwachtingen, maar blijkt het toch niet geslaagd, een andere keer schiet je onverwachts een topbeeld.” Die topfoto’s en leuke herinneringen maken deel uit van zijn voorstelling in De Gulden Zonne. “Dan denk ik aan winst in De Ronde met Kasper Asgreen, dat nadien door corona in een klein vakantiehuisje moest gevierd worden. De comeback van Mark Cavendish in de Tour blijft mij ook bij en uiteraard de Vuelta die Remco Evenepoel won. Dat was fenomenaal.”

Tijdens de Vuelta, die gewonnen werd door Remco Evenepoel. © Wout Beel

Maar koers zit ook vol tragedie. “Helaas blijven ook die momenten plakken. Je maakt ze liever niet mee maar het blijft een gevaarlijke sport. Als je plots hoort dat Fabio Jakobsen na een zware val voor zijn leven vecht, dan is het muisstil. Als bij wonder heeft hij dat overleefd.”

Wout Beel heeft veel respect voor Fabio Jakobsen. © Wout Beel

Italië

De ochtend na de voorstelling is Wout meteen van de partij in de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne. “Ik kijk ook uit naar de Tour, Parijs-Roubaix en de Strade Bianche. Als fotograaf is Italië met die prachtige natuur en geweldige sfeer fantastisch om in te werken.”