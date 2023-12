Huisartsenpraktijk Leeghem opent de deuren

Met Huisartsen Leeghem heeft de gemeente Ledegem een gloednieuwe huisartsenpraktijk. Dirk Callens, al jarenlang huisarts in de gemeente, vormt er samen met zijn zoon Lennert en Lien Gerne het vaste team. “Er dreigde hier een huisartsenarme zone te zijn, maar dat potentieel probleem is nu van de baan.”

Dirk Callens (62) is al sinds 1987 huisarts in Ledegem. “Ik was tot vorige week de jongste huisarts in de gemeente. Ledegem was de voorbije jaren een huisartsenarme zone. Het dreigde echt een probleem te worden”, aldus Dirk die jarenlang werkte vanuit zijn praktijk in de Papestraat. Maar zo ver komt het gelukkig niet. Lennert Callens, de zoon van Dirk, besliste om in de voetsporen van zijn vader te treden.

“Tijdens mijn jeugd speelde ik eigenlijk niet met het idee om huisarts te worden. Ik zag vader jarenlang keihard werken en geraakte meer en meer overtuigd van het feit dat het een erg sociaal en leuk beroep is.”

Vader en zoon beslisten om samen een eigen huisartsenpraktijk op te richten.

Drie huisartsen

“In de Papestraat was er geen mogelijkheid tot uitbreiding. We lieten onze ogen vallen op het voormalige bankgebouw op de Plaats in Ledegem.”

Het voorbije jaar werd de bank verbouwd tot een moderne groepspraktijk. Met Lien Gerne (30) vindt er ook een derde huisarts haar thuis in de praktijk. “Ik werkte als huisarts in Kortrijk, maar zocht naar een dorp waar ik aan de slag kon gaan. De gemoedelijke sfeer in Ledegem spreekt me echt aan.” Dirk, Lennert en Lien worden ook nog omringd door een verpleegkundige.

De huisartsenpraktijk werd officieel geopend, Lien, Dirk en Lennert ontfermden zich vorige week al over de eerste patiënten in de praktijk. “We vullen elkaar goed aan. Zo ben ik bijvoorbeeld gespecialiseerd in sportblessures en weet Lien erg goed hoe ze met kinderen moet omgaan. Pa bouwde tijdens zijn vele jaren als huisarts een vertrouwensband op met heel wat patiënten”, aldus Lennert.

De nieuwe praktijk op de Plaats bestaat uit vijf praktijkruimtes. “Dit is een multidisciplinaire groepspraktijk waar ook nog plaats is voor bijvoorbeeld een diëtiste, eerstelijnspsychologe of een vroedvrouw.” Wie interesse heeft om het team van Huisartsen Leeghem te vervoegen kan contact opnemen.