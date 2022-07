Huis Vandendriessche verkast naar Roeselare

Er komt een einde aan het verblijf van een aloude handelszaak in Ardooie. Het Huis Vandendriessche zet er een punt achter en bouwt een nieuwe zaak uit in Roeselare.

De uurwerkmakerij en het ontwerpen en verhandelen van de juwelen is hier gedurende 57 jaar een huis van vertrouwen geweest. Het was vader Godfried die halverwege de zestiger jaren de zaak opstartte in de Kortrijkstraat. “Dat was in de buurt van 1900, de kruidenierswinkel van oma Maria. In 1969 verhuisde vader na zijn huwelijk naar de Brugstraat om in 1978 het huis aan te kopen in de Stationsstraat waar hij nieuw bouwde en waar de zaak nu gevestigd is”, weet Fabienne Vandendriessche.

Het is in deze Stationsstraat waar Fabienne de winkel en het atelier overnam en met deskundigheid en vakmanschap de uitbating verder zette. “Ik ben er 18 jaar verantwoordelijk en het doet me uiteraard iets deze locatie te moeten verlaten. Het is het huis waar ik ben groot gebracht en waar ik mij kon uitwerken, met de steun van mijn ouders, op professioneel vlak. We hadden een trouw publiek, want zo veel mensen die het ambacht, want dat is het, uitoefenen zijn er, niet in onze regio.”

Concept

Het aflopen van de huur in oktober is de reden van de verhuis. “Twee jaar ben ik op zoek naar een geschikte locatie in de regio. En dat is gelukt, maar niet meer in Ardooie.” In september zal de verhuiswagen hier langs komen en wordt er richting Roeselare gereden. Daar zal in de Rumbekesteenweg 108 een nieuwe start genomen worden. “Het zal een zaak zijn met hetzelfde concept. Het atelier zal wat uitgebreid zijn en de vitrine wat beperkter. Maar we zullen er dezelfde service bieden die men van ons gewoon is.”

Tot zo lang zijn er koopjes te doen in de Stationsstraat. Er worden op uurwerken en zilverwerk kortingen tot 50 procent gegeven. (JM)